Un iPhone 1 aux enchères atteint les sommets

63 000 dollars pour un iPhone 1 dans son emballage d'origine

Un cadeau qui vaut de l'or !

une pièce de musée

Cette dernière s'est terminée hier, avec un heureux propriétaire et une vendeuse des plus fortunée.Pour la petite histoire, Karen Green, l'ex-propriéraire- avait reçu le smartphone enaprès avoir obtenu un emploi de direction chez PetSmart. Mais celle-ci possédait déjà plusieurs abonnements téléphoniques avec Verizon et à l'époque, l'iPhone n'était compatible qu'avec AT&T.Par curiosité, elle fait alors évaluer le téléphone pour une valeur de. Flairant sans doute la bonne affaire, elle décide de le conserver en l'état pendant quelques années encore. A la dernière estimation, elle apprend que son iPhone 1 pourrait bien valoir plus de, une aubaine pour elle qui veut lancer sa petite entreprise. En octobre dernier, une mise en vente similaire avait permis d’établir un record avec une enchère finale de 39 339,60 dollars.Le téléphone avait alors un écran de 3,5 pouces et une définition de 320 × 480.Il embarquait alors 128 Mo de mémoire et un stockage de 4 ou 8 Go. L'appareil photo était alors un exceptionnel 2 mégapixels.Pour rappel, LCG Auctions estimait un prix final aux alentours de 35 000 dollars, c'est donc uneAvec cette somme, si elle ne souhaite plus créer sa petite entreprise, elle pourra toujours acheter une-et quelques petites options bien sympathiques. Voire s'offriren poussant les options à leur maximum -en intégrant même les roulettes-, le tout bien accompagné d'unet son inestimable support Pro Stand.