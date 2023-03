Cet iPhone 1 jamais déballé s'est vendu à une somme record !

55 000 dollars pour un iPhone 1 jamais déballé !

Steve Jobs and the Apple Computer Revolution

Les vieux produits d'Apple ont la cote

l'expression ordinateur personnel

Byte Shop

Il y a quelques semaines, une vente similaire avait atteint la somme record de 63 000 dollars lors d'une vente aux enchères, une opération qui n'a pas manqué de donner des idées d'investissement à certains ! Notons qu'en octobre dernier, une mise en vente similaire avait permis d’établir un premier record avec une enchère finale de 39 339,60 dollars.Dans la foulée,. On y trouvait notamment un, un ordinateur Apple-1 fonctionnel signé par Steve Wozniak, une puce ROM signée Steve Jobs, une lettre dactylographiée et signée par lui ou encore des affiches. Ainsi son propriétaire espérait en retirer une coquette somme, ce qui a été le cas, puisque l'appareil s'en est allé à 55 000 dollars.Le téléphone avait alors un écran de 3,5 pouces et une définition de 320 × 480. Il embarquait alors 128 Mo de mémoire et un stockage de 4 ou 8 Go. L'appareil photo était alors un exceptionnel 2 mégapixels. Le premier prix était alors de 499 dollars.. Pour rappel, Data Domain a été l'un des quatre premiers revendeurs d'Apple et serait le premier détaillant à utiliserCet Apple-1est livré avec l'ensemble de ses composants et accessoires d'origine. En outre, il possède un numéro de série, la signature de Steve Wozniak, et il est pleinement opérationnel.Peut-être que celui-ci atteindra le record détenu par le très controversé Apple-1 -conçu par Woz-qui a finalement été vendu pour 677 000 dollars.