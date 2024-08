Siri compatible avec la bague connectée d'Apple

le brevet du jour

enregistrer des actions liées à la santé telles que la prise de médicaments

détecter une entrée vocale et d'autres sons qui peuvent être utilisés pour déduire le contexte dans lequel fonctionne l'anneau

les données de mouvement d'un premier appareil peuvent être utilisées pour déterminer une direction de regard vers un deuxième appareil afin que l'entrée de l'anneau puisse être dirigée vers le deuxième appareil. Une carte Une carte des emplacements des différents appareils pouvant être contrôlés par l'anneau peut être générée à l'aide d'une combinaison d'entrée de pointage, d'entrée vocale, d'entrée de regard et/ou d'entrée tactile

un utilisateur peut, par exemple, fournir une entrée tactile -comme un geste- ou une entrée par pression d'un bouton sur un appareil qui est utilisé pour contrôler le contenu affiché sur un écran.

Un anneau pour les gouverner tous

pas activement

De plus, le brevet décrit comment plusieurs anneaux peuvent être portés simultanément, y compris un système de charge sans fil unique qui permet à un anneau d'en charger un autre.En effet, le brevet décrit un anneau intégrant un, voire. Cet anneau peut mêmeafin deApple tente même l'impossible. Il est ainsi décrit queRécemment, Apple a obtenu un nouveau brevet concernant à la fois. Ainsi, les données pourraient être envoyées -sans fil- depuis l'anneau pour être affichées sur des appareils avec des écrans : un iPhone, un iPad, un Mac mais aussi le Vision Pro ou des lunettes intelligentes !Dans le texte du brevet, on peut lireParmi les infos concernées, on pourrait ainsi trouver le suivi du rythme cardiaque avec alertes lors de la détection d'un souci, analyse du sommeil et des cycles menstruels, taux d'oxygénation du sang, suivi de nombreuses activités sportives, déverrouillage du Mac ou de l'iPhone, Apple Pay... BrefIl y a quelques années, l'équipe de design avait apparemment présenté en interne l'idée d'unet de remise en forme. Par la suite, aucun projet n’a vraiment été confirmé mais Apple avait commencer à déposer une multitude de brevets , et allant même jusqu’à imaginer tout récemment unAprès un petit rebondissement qui évoquait une sortie imminente, Mark Gurman -en devin et porte-parole officieux- était venu tuer la rumeur. D'après lui, AppleAutrement dit, le produit serait quelque part dans les tuyaux...Ainsi, la firme n'est pas contre un tel projet, et pourrait bien-une alternative moins chère qui pourrait synchroniser les données de santé et de remise en forme avec un iPhone jumelé, et pourquoi pas via une puce NFC ( comme le prévoit ce brevet ). Cette dernière pourrait ainsi proposer le suivi cardiaque, sommeil, température ou autres données biométriques ou sportives.Si elle passait le pas, Apple entrerait alors en concurrence avec celle d'AmazFit , ou encore, que Samsung a dévoilé lors de son dernier évènement Unpacked.