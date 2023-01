Et si le casque ARVR d'Apple était contrôlé grâce à une bague ?

Concept Yanko Design

Une bague ? Un dé à coudre ou des gants ? Ou une prothèse ongulaire ?

capteurs pour dispositifs à anneau électronique

Comment ça marche ?

des boîtiers en forme de U configurés pour être portés sur les doigts d'un utilisateur

Dans les premiers brevets, il était question d'une paire de gants à la Minority Report, puis d'un anneau, mais il semble que certains aient été trop influencés par les bagues connectées comme celle d'Oura.Aujourd'hui, il est à nouveau question d'une, et plus précisément de. Dans son brevet, Cupertino rappelle que des appareils électroniques -tels que les ordinateurs- peuvent être contrôlés à l'aide de souris d'ordinateur et d'autres périphériques.Avec les annonces de ce weekend , bien évidemment certains ne manqueront pas d'espérer un système de contrôle des plus sympathiques.En pratique,(souvenez-vous, Apple a déposé un autre brevet transformant son stylet en une sorte de baguette magique virtuelle). Ces accessoires pourraient être utilisés via un casque de réalité augmentée/réalité virtuelle.En regardant les petits schémas,. Cela ne ressemble pas vraiment à une bague, mais toujours à un dé ou un doigtier. Cupertino évoqueCes derniers permettraientles mouvements de l'utilisateur. Ils permettraient de tenir compte de la position de la main dans l’espace, des mouvements ou des appuis réalisés avec les autres doigts sur des zones tactiles situées sur les côtés de l’appareil.