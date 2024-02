Achèteriez-vous une bague connectée Apple ?

Une bague connectée signée Apple

L'annonce de la bague connectée lors de l'évènement Samsung

Une sortie imminente ?

Concept Yanko Design

Apple a accumulé au fil des ans de nombreux brevets mentionnant une bague, portant notamment sur l'intégration du NFC au sein de l'appareil.(notamment la nuit). D'autres constructeurs se sont déjà penchés sur le sujet, parfois avec un certain succès comme le leader du marché Oura avec plus d'un million d'unités vendues), et Samsung a annoncé lors du dernier évènement Unpacked l'arrivée cette année de sa propre vision de la bague connectée a sein de la gamme Galaxy A l'image de la future Galaxy Ring de Samsung (qui devrait être présentée plus en détail lors d'un second événement Unpacked cet été, avant son lancement officiel),, un axe fort dans le développement de la firme, comme la fréquence cardiaque, l'ECG, le suivi du sommeil, ou encore de la température corporelle, le tout en offrant quelques fonctions supplémentaires, comme le contrôle d'autres appareils de l'écosystème (le Vision Pro ?) ainsi que le paiement sans contact.Selon les sources du site coréen Electronic Times A titre d'exemple, la bague Oura débute à 329 euros pour le modèle Heritage, et un abonnement à 5,99 euros par mois est nécessaire (après le premier mois gratuit) pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. Reste donc à savoirr, et si elle serait également liée à un abonnement.