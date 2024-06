Amazfit sort sa bague connectée avant Samsung (et Apple)

L'avenir est-il dans la bague ?

Zepp Health (NYSE : ZEPP), leader mondial des technologies de santé et des wearables intelligents, aide ses utilisateurs à vivre en pleine santé en optimisant leur bien-être grâce à ses marques de référence : Amazfit, Zepp Clarity et Zepp Aura. Soutenue par la plateforme Zepp Digital Health Management, incluant le système d'exploitation Zepp OS, des puces AI, des capteurs biométriques et des algorithmes de données, Zepp Health fournit des conseils et des informations exploitables en continu pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de bien-être

En effet, Amazfit vient de lancer sa, une bague connectée. Elle offre, comme le suivi de la fréquence cardiaque, l'activité physique, le temps de récupération, le SpO2 mais aussi le niveau de stress ou le suivi du sommeil qui parait très complet (qualité du sommeil et siestes de jour ; stades de sommeil léger, profond et paradoxal ; qualité de la respiration pendant le sommeil).Elle fonctionne avec une, qui analyse les données recueillies. Cette dernière peut les synchroniser avec d'autres applications tierces comme Santé d'Apple, Google Fit ou encore Strava., proposant une charge rapide et ressemblant à un petit socle proche de ce qui existe à la concurrence, notamment chez Oura. En alliage de titane et d'un poids de 4 grammes, elle est résistante à l'eau (10 ATM).Selon son constructeur, elle dispose d'une autonomie pouvant, mais sans préciser les conditions exactes d'utilisation (le suivi de certaines activités physiques par exemple peut s'avérer particulièrement gourmand). Pour le moment seules deux tailles (10 et 12) sont proposées, mais d'autres devraient arriver prochainement. Elle est disponible dès aujourd'hui à partir deet peut être doublée avec l'utilisation d'une Smartwatch AmazFit