Pas d'AirTag 2 avant 2025 ?

Un nouveau retard dans le calendrier de lancement de produits

Quelle interaction possible entre l'AirTag et le Vision Pro ?

D’après l’analyste,En août dernier, il était pourtant plus optimiste , déclarant une entrée en production au quatrième trimestre de 2024, soit un lancement fin 2024. Pour le moment, il ne fournit aucune explication.A priori, l, ce dernier servant de centre névralgique et intégrant d'autres appareils satellites. Pour lui, la puce Ultra Wideband de l'AirTag pourrait être utilisée pourdans une certaine mesure.Mais laquelle ? Car on ne voitque les deux produits peuvent avoir par rapport à la fonction actuelle Localiser, peut être dans le cadre d’un jeu ARVR pour porter une expérience encore plus immersive.Dans tous les cas, le nouvel AirTag intégrerait probablement la puce UWB de 2e génération d'Apple, qui a fait ses débuts dans les iPhone 15 et qui offre un suivi encore plus précis et capable de localiser un appareil compatible 3 fois plus loin qu'auparavant (environ 60 mètres).