Comment ajouter son Apple Pencil Pro à Localiser

Comment localiser son Apple Pencil Pro

éloigné

proche

à portée

, une fonction bien utile si on a la mauvaise habitude de dessiner un peu partout.En effet, plus que tout autre objet, le stylet peut se perdre dans un sac, glisser entre deux coussins ou être oublié sur une table. Pour cela, il faut avoir jumeléson stylet à son iPad Pro M4 ou son iPad Air M2 (les seuls modèles pour le moment compatibles avec celui-ci).Après, rien de très compliqué : il suffit d'ouvrir l’app Localiser sur votre iPad, d’aller dans l’onglet, puis d’ajouter l’Apple Pencil en cliquant sur lequi apparaît dans le coin en haut à droite de la liste de vos différents produits.Vous allez arriver sur la fenêtre suivante qui va -au passage- vous préciser que la manœuvre vous permettra de localiser sur Plans leet de le retrouver le cas échéant. Notons que cela confirme l’absence de puce UWB au niveau du stylet.L’application va alors vous demander, sur le dessus de la tablette pour poursuivre la procédure.Au bout de cette énième étape, vous aurez la confirmation de l’intégration de votre Apple Pencil Pro à votre réseau Localiser, avec: localiser sur Plans ou dans la vie réelle.Pour retrouver votre Apple Pencil s’il s’est égaré à proximité de vous, vous pourrez utiliser votre iPhone (plus pratique) ou votre iPad. Attention, le tracking ne fonctionne qu’en mode portrait, ce que votre tablette vous rappellera.Pour le reste, il n’y a pas de nouveauté, on voitqui grandit au fur et à mesure que vous vous rapprochez de votre cible. Le texte en dessous va également évoluer, passant de, puis à