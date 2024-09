Anker dévoile de nouveaux chargeurs MacGo Qi2 (à temps pour l’iPhone 16)

Les nouveautés de la rentrée

Nous avons conçu la gamme MagGo afin de faire de l’utilisation et de la charge d’appareils multiples une expérience simple et harmonieuse, libérée de l’encombrement des chargeurs standards. La nouvelle gamme MagGo d’Anker intègre les dernières technologies pour allier praticité et performances, et ces dernières nouveautés rendent la charge sans fil multi-appareils aussi simple que possible.

Qu’est-ce que le Qi2 ?

La gamme MagGo d'Anker entend, et ce, avec un design sympathique et une charge sans fil la plus rapide possible.Au menu, on trouve unepour ceux qui aiment bien se déplacer. Il permet de charger son iPhone, son Apple Watch et ses AirPods en même temps (15W). On aime particulièrement son design sobre et élégant, mais aussi ultra-compact.A cela, s'ajoute la. Même avec son design ultra mince, on pourra recharger rapidement et efficacement ses appareils. On apprécie particulièrement le look qui rappelleEnfin,offre des solutions de charge polyvalentes, avec un port USB-C intégré et un mini plateau pour son Apple Watch (avec un angle jusqu’à 90°).Cette dernière -qui s'appuie sur la technologie MagSafe de Cupertino- offre une charge sans fil plus rapide. Le consortium a ainsi intégré un profil magnétique de charge aux chargeurs sans fil standards Qi2 permettant d'aligner de manière optimale le chargeur sans fil et l'appareil à recharger grâce à des aimants.Pour cette dernière, les accessoiristes doivent payer une petite taxe, qui est naturellement répercutée sur le prix final. Dernièrement, Belkin et Anker semblaient affirmer que les iPhone compatibles MagSafe pourraient profiter de la charge à 15W sur les chargeurs sans fil rapides certifiés Qi2, beaucoup plus abordables que les produits certifiés MagSafe.