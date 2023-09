Les chargeurs Qi2 de Belkin : une alternative au MagSafe d'Apple

La norme Qi 2 à l'assaut du MagSafe

tchi

QI2 : du MagSafe pour les périphériques de constructeurs tiers

Notre norme garantit aux consommateurs que leurs appareils sont sûrs, efficaces et interopérables avec d'autres marques. Qi2 sera la norme mondiale pour la recharge sans fil et fournira aux consommateurs et aux détaillants cette assurance

A l'image d' Anker (et de nombreux autres à venir),(prononcez2 pour briller en société). Cette nouvelle norme va plus loin que la première génération et devrait permettre de profiter d'aimants pour aligner correctement les bobines du chargeur et celles du smartphone (ou tout autre appareil compatible) avec une puissance de charge atteignant 15W.La gamme de chargeurs Qi2 de Belkin comprendra de nombreux modèles, dont des tapis de charge simple ou montés sur des pieds, ou encore des modèles 2-en-1 et 3-en-1 permettant de faire le plein de plusieurs périphériques, comme un iPhone , des AirPods et une Apple Watch Notons que Bellkin a également présenté, offrant un port Thunderbolt 4 délivrant jusqu'à 96W à la machine hôte et un port USB-A en façade, ainsi que 3 ports Thunderbolt 4 à l'arrière.Pour rappel,(pour Wireless Power Consortium). Le consortium a ainsi intégré un profil magnétique de charge sans fil au standard Qi2 permettant d'aligner de manière optimale le chargeur sans fil et l'appareil à recharger grâce à des aimants.et certaines fonctionnalités, dont la charge à 15W via les périphériques certifiés, pourraient toujours nécessiter une certification (les accessoiristes doivent payer pour cela, ce qui se retrouve dans les tarifs des appareils certifiés MagSafe souvent nettement plus chers). Toutefois,. Reste à savoir si Apple nous sortira une nouvelle version du MagSafe avec les iPhone 15 . La réponse dans quelques jours !