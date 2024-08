Quelles sont les séries en streaming accessibles depuis l'ISS ?

La course aux étoiles au dessus de la Terre

En effet, il estpour regarder un show en streaming. Mais pour autant, ils ne sont pas privés de distraction. D'après, une sélection d'émissions à regarder le soir ou pendant leur temps libre est mise à leur disposition !Pour rappel, cette sériesur la NASA revisite l'histoire de la course à l'espace. Mais cette fois-ci, les Américains sont carrément à la traîne et la NASA court derrière son homologue soviétique...A cela, s'ajoutent, histoire de se détendre avec l'entraineur le plus sympa de l'histoire du petit écran. Dans un autre registre, ils pourront. D'ailleurs, tout comme nous, ils devront attendre le vendredi 17 janvier 2025 pour connaitre la suite. Pour rappel, il s'agit d'une, dont les employés ne se remémorent absolument pas de leur vie personnelle pendant qu'ils sont au travail. Inversement, ils n'ont aucun souvenir de leur lieu de travail lorsqu'ils sont absents du bureau.Parmi les autres séries de science-fiction, ils auront le choix entre Andor, Star Trek Discovery, Firefly, le Madalorien , Mr Robot ou encore. Mais il y a aussi beaucoup de bonnes vielles sitcoms des dernières décennies comme Friends, Seinfeld, Young Sheldon, How I Met Your Mother et Big Bang Theory. Ou encore Westworld, True Detective et Game of Thrones (et House of the Dragon). Pour les plus récent, on notera également, Peaky Blinders, le Jeu de la Reine, Star Trek Picard ou encore Squid Game. On espère aussi qu'ils ont pu, car, dans l'espace, personne ne vous entendra crier...