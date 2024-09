Quatre jeux incontournables sur Apple Arcade pour la rentrée

Japanese Rural Life Adventure : on respire un grand coup

Pour faire redescendre la pression, Japanese Rural Life Adventure est un choix parfait. Ce jeu vous plonge dans la tranquillité de la campagne japonaise, où vous rénovez une ancienne maison, cultivez vos propres légumes, pêchez, et participez à des festivals locaux. L’une des particularités de ce titre est son approche relaxante et immersive, avec des mini-jeux comme la photographie ou la pêche, qui vous permettent de prendre votre temps et de profiter des petits plaisirs simples de la vie. Le jeu met aussi l’accent sur la revitalisation de la communauté locale, ajoutant une dimension touchante et engageante à votre progression.Les amateurs deseront ravis de retrouver cette version exclusive à Apple Arcade, Temple Run: Legends. Ce jeu de typese distingue par des environnements variés et des missions qui vous plongent dans des temples mystérieux et des paysages exotiques. Le gameplay dynamique, toujours aussi accessible, propose de nouveaux défis à travers des niveaux captivants et une progression plus scénarisée que les précédentes éditions de la franchise. Avec ses graphismes améliorés bien sûr et sa compatibilité avec les manettes, Temple Run: Legends est le choix parfait pour des. Même si vous risquez d’y passer des heures.Pour les amateurs de stratégie. Ce jeu de défense de tours, extrêmement populaire, vous met dans la peau du maléfique Vez’nan, prêt à conquérir des royaumes entiers avec une armée de créatures mythiques. Avec plus de 20 tours à débloquer, 30 ennemis différents, et des héros aux capacités uniques,. C’est l’un des meilleurs titres que je connaisse sur iPhone et iPad. Pour information c’est le 4eme opus du jeu, le 5eme est sorti cet été hors Apple Arcade, et il est tout aussi excellent. Vous pouvez commencer par n’importe lequel, l’histoire n’a aucune importance.On vous en a déjà parlé, mais si vous aimez les jeux de survie où chaque minute compte, Vampire Survivors+ est vraiment fait pour vous. Ce jeu mêle horreur gothique et. Vous y incarnez un personnage chargé de survivre à des vagues sans fin de créatures nocturnes, tout en amassant des trésors et en débloquant des améliorations. Ce qui rend Vampire Survivors+ encore plus attrayant sur Apple Arcade, c’est la version complète avec ses deux DLC inclus, Legacy of the Moonspell et Tides of the Foscari, qui ajoutent de nouveaux personnages et niveaux pour une rejouabilité infinie. Simple, addictif, et surtout sans publicité, c’est le compagnon idéal pour des sessions rapides mais intenses en fin de journée. Le jeu est d’ailleurs disponible sur toutes les consoles du marché, et aussi hors Apple Arcade, si vous n’êtes pas abonné au service.Apple Arcade n’est certainement pas lequi fonctionne le mieux chez Apple, et les ambitions annoncées à son lancement ont clairement accouché d’une souris , mais il faut admettre qu’on y trouve quand même quelques perles. Vous avez d’ailleurs peut-être vous même quelques idées de jeu indispensables sur Apple Arcade ?