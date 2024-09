Quelques heures avant la Keynote, voici la première nouveauté d’Apple !

Un tout nouvel espace

Nous avons voulu que le campus soit en symbiose avec la nature

Plus vert, plus minimaliste, plus naturel

Et bien sûr plus écologique !

un lieu où les visiteurs peuvent partager de nouvelles expériences tout en observant la beauté naturelle de l’Apple Park

Situé sur une colline verdoyante, The Observatory marque une nouvelle étape dans l’architecture du site, comme le rapporte le site Dezeen.Le site rapporte que l’un des principaux objectifs de la construction de ce bâtiment était de. John De Maio, directeur mondial du design immobilier chez Apple, a souligné l’importance de cette approche :, et The Observatory suit cette philosophie. Des matériaux comme la pierre naturelle, le terrazzo et le bois ont été choisis pour compléter à la fois l’architecture et l’environnement.Le bâtiment est situé au sud de la structure circulaire emblématique d’ Apple Park , conçue par Foster + Partners. Il se trouve dans les prairies proches du Steve Jobs Theater. Pour assurer un impact minimal sur l’écosystème, environ. Cette méthode démontre l’attention portée par Apple à la préservation de la biodiversité sur son campus, précise Dezeen.L’entrée de The Observatory est visuellement spectaculaire et pensée pour sublimer l’expérience des visiteurs. Un chemin courbe mène à une entrée voûtée. Une fois à l’intérieur, une porte coulissante en pierre dévoile l’espace principal, qui s’ouvre sur une terrasse. Cette dernière offre uneet les espaces verts de l’Apple Park, renforçant l’aspect contemplatif du lieu.En plus d’être un espace événementiel, The Observatory a été conçu pour la réflexion et l’observation. De Maio décrit le bâtiment commeBien sûr, fidèle à l’engagement d’Apple envers l’environnement, The Observatory est, notamment grâce à des panneaux solaires installés sur le campus. Ce projet met en avant la volonté de la marque de réduire son empreinte écologique.Il ne reste plus qu'à voir ce soir, comment sera exploité et mis en avant ce lieu, présents sur place pour assister à la très attendue Keynote de rentrée