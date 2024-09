Ce soir à 19H, c'est keynote iPhone 16 en français sur Mac4Ever ! (venez sur le tchat !)

un événement iPhone

En vrac, on attend :



* Les iPhone 16 et 16 Pro

* Les nouvelles Apple Watch Series 10 et Ultra 2

* Des AirPods 4

* Des AirPods 4 SE

* Des AirPods Max 2

* D’autres surprises ?

Quelques éditeurs et journalistes triés sur le volet sont déjà sur place, Apple leur offrant une belle exclusivité pour découvrir les produits en avant-première et l'audience qui va avec (quel dommage que les sites historiquement dédiés à la marque, comme Mac4Ever, MacG etc. ne soient toujours pas du voyage...) En revanche, a priori, pas de keynote en direct, l'évènement semble avoir été déjà enregistré, ce qui retire un peu la magie du live, comme du temps de Steve Jobs.Tiens d'ailleurs, quelle annonce vous ferait le plus vibrer ce soir ?