Combien d'objets peut-on suivre dans Localiser sur l'iPhone ?

32 produits en même temps !

Vous pouvez ajouter jusqu'à 32 éléments dans Find My. En plus d'AirTag et des accessoires réseau tiers Find My dans l'onglet Articles, les AirPods Max comptent comme un article, les AirPods et AirPods Pro (1re génération) comptent comme deux articles et les AirPods Pro (2e génération) comptent comme trois articles.

La firme californienne vient desur son site web, confirmant qu'il est désormais possible de :En réalité, ce n'est. En effet, Cupertino a augmenté la limite d'articles à partir d'iOS 16 et d'iPadOS 16, mais elle ne l'avait jamais réellement confirmé comme elle vient de le faire.Pour rappel, il est possible d'inclure des nouveaux objets (pas des animaux, ni des humains nous rappelle constamment Apple, à moins qu'ils n'en soient avertis et consentants).Une fois les éléments inclus, les utilisateurs peuvent suivre l'emplacement de ces éléments sur la carte dans les ongletsetsur l'iPhone, l'iPad et le Mac.