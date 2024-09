Des AirTags dévoilent un faux recyclage de déchets

Image CBS

Loin de leur utilisation première, les AirTags ont permis de montrer quelques faiblesses au niveau du traitement des bagages dans les aéroports , de retrouver sa voiture volée voire d’ appréhender des comportements harcelants . Ils avaient même servi à démanteler un trafic de chaussures C'est aujourd'hui une toute autre utilisation, qui a été pensée par cette Américaine, résidant à Houston (au Texas).. Elle a donc utilisé des Airtags pour suivre le parcours de ses poubelles (?!) et vérifier ce qu'il en était. Pour ce faire, elle a tout simplement placé des balises dans ses sacs destinés au recyclage et découvrir la vérité : aucun plastique récupéré n'était recyclé, et ce, depuis deux ans !. Dans une vidéo filmée par un drone de, on peut voir des montages de plus de trois mètres de haut laissés à leur triste sort.Ce terrain appartient pourtant à une entreprise de traitement de déchets plastiques, mais le souci est qu'elle n'apour le faire, et ce, depuis deux ans après le lancement du programme. Après enquête, le principal responsable des déchets solides de la commune a reconnu que la ville a collecté 250 tonnes de plastique depuis fin 2022, mais qu’aucune n'a pu être recyclée…Lancé en 2021, la petite balise d'Apple n'a pas arrêté de faire parler d'elle depuis, autant en bien qu'en mal. Mais on attend quand mêmeMark Gurman indiquait, en mai dernier, qu'Apple serait. Le nouveau modèle bénéficierait d'améliorations notables au niveau des capacités de suivi et de géolocalisation. Il devrait être doté de la puce, qui a fait ses débuts dans les iPhone 15 et qui offre un suivi encore plus précis et capable de localiser un appareil compatible 3 fois plus loin qu'auparavant (environ 60 mètres).En octobre 2023, Ming-Chi Kuo avait, pour sa part, déclaré que la production de l'AirTag 2 avait été reportée du quatrième trimestre de 2024 à 2025. Il avait estimé que la prochaine balise aurait une sorte d'intégration avec le Vision Pro d'Apple, sans fournir davantage de précisions.Pour lui, l, ce dernier servant de centre névralgique et intégrant d'autres appareils satellites. Ainsi, la puce Ultra Wideband de l'AirTag pourrait être utilisée pourdans une certaine mesure.