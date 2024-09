Leica M11-D : 9350€ et pas d’écran, je vous en mets combien ?

Un pas de côté vers la nostalgie de l'argentique

photographier, c’est prendre le temps de composer, sans distractions

Un appareil qui reste technologiquement abouti

Made for iPhone

Content Credentials

Le Leica M11-D, un appareil un peu hors du temps, s’inscrit bien dans la philosophie de la marque :. Et pour les passionnés, bonne nouvelle : le Leica M11-D est désormais Leica n’en est pas à son coup d’essai avec ses appareils numériques sans écran., qui avait déjà fait tourner des têtes à l’époque de sa sortie. Ce nouveau modèle va plus loin en offrant une expérience encore plus dépouillée, avec une molette ISO à l’arrière en lieu et place de l’habituel écran LCD.Vous vous souvenez de vos vieux argentiques ? Ce M11-D est vraiment fait pour réveiller cette nostalgie tout en vous offrant les avantages du numérique : avec unet une qualité d’image irréprochable, et surtout la patte Leica bien connue des photographes.D’un point de vue esthétique, le M11-D est un OVNI minimaliste., des commandes bien placées et un viseur très classique à la sauce Leica. C’est clairement un appareil pour les puristes, ceux qui veulent se concentrer sur l’essentiel, c’est-à-dire sur la photographie elle-même, et pas sur le matériel.Le M11-D n’est quand même pas qu’un exercice de style rétro. Sous le capot, on retrouve tout ce que l’on peut attendre d’un appareil haut de gamme en 2024 : 256 Go de mémoire interne, Bluetooth, Wi-Fi, et même une certificationpour des transferts de fichiers ultra-rapides. Il est également doté de la fonctionnalité, un bonus intéressant pour protéger l’authenticité de vos images. Le processeur Maestro III et 3 Go de mémoire tampon vont vous permettre d’exploiterOn vous redit son prix : 9 350€ en France. Le Leica M11-D n’est donc clairement pas pour toutes les bourses., fortunés, ça se considère.Notez qu’il existechez Fujifilm , avec le X-Pro3 , qui a bien un écran lui, mais qu’il est possible de pivoter pour ne pas y avoir accès, et profiter là aussi d’une prise en main un peu plus… vintage !