Est-ce un avion ? Est-ce un oiseau ? Non ! C’est un Land Aircraft Carrier

Un véhicule digne d’un blockbuster

Un look futuriste qui en impose

copie chinoise

Un drone dans le coffre, parce que pourquoi pas ?

Et non, ce n’est pas une simple copie du pick-up américain. Xpeng apporte sa propre touche et espère bousculer l’industrie automobile, et même au-delà,. Rien que ça.Le Land Aircraft Carrier, c’est donc bien plus qu’un véhicule tout-terrain. C’est une prouesse technologique sur roues. On est ici face à un modèle électrique équipé d’un système 800 V, capable de se recharger ultra rapidement. Mais la vraie curiosité de cette proposition, c’est. Oui, vous avez bien lu : un drone capable de transporter deux personnes à basse altitude. Autant dire que ce véhicule repousse quelque peu les limites de l’imagination.Avec son design angulaire et minimaliste, le Land Aircraft Carrier rappelle clairement le fameux Cybertruck. Mais ne vous y trompez pas, Xpeng a peaufiné les détails pour éviter l’effet. Plus compact qu’il n’y paraît, ce géant de 5,5 mètres se veut accessible :et se conduire avec un simple permis de conduire . Pratique pour un véhicule qui, avouons-le, semble tout droit sorti de Blade Runner.Et là où ça devient vraiment un truc de fou, c’est que ce Land Aircraft Carrier embarque donc un drone biplace. Celui-ci se déploie automatiquement, repliant ses hélices pour rentrer facilement dans la soute.Xpeng prévoit même des vols autonomes dans un futur proche, histoire de simplifier encore plus l’expérience. Et si vous êtes pressé d’apprendre à piloter, trois petites heures de formation suffisent pour prendre les commandes. En tout cas, c’est la promesse de la marque.Attention toutefois, cet OVNI (littéralement) n’est pas donné : on parle de plus de, rien que ça. Les précommandes sont déjà ouvertes en Chine, et les premières livraisons devraient arriver en 2026. Un marché de niche ? Peut-être. Mais Xpeng semble convaincu que son Land Aircraft Carrier va séduire : il y a d’ailleurs déjà eu plus de 3 000 précommandes avant même le début des ventes.Xpeng ne compte d’ailleurs pas s’arrêter là. Ce véhicule n’est qu’une première étape. Le véritable objectif ?. Le calendrier reste flou, mais la marque semble bien décidée à vous envoyer en l’air. Honnêtement, je ne dirais pas non pour éviter les bouchons le matin.Au passage allez lire l'excellent test de Didier sur le XPeng G9 en cliquant ici , vous pouvez même profiter de son test vidéo ci-dessous :