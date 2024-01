Emmanuel Macron peut-il vraiment restreindre le temps d’écran chez les jeunes ?

pch.vector sur Freepik

Un temps d'écran en augmentation constante

peut-être des interdictions, il y aura peut-être des restrictions et peut être aussi des restrictions sur les contenus

ordre public numérique

L'irruption de nouvelles technologies bouleverse beaucoup nos repères.../... Chaque génération de Français doit apprendre ce que la République veut dire une histoire, des devoirs, des droits, une langue, un imaginaire, le sens profond du respect et de l’engagement, et cela dès l’enfance, en renforçant le soutien et l’exigence vis à vis des parents, en reprenant aussi le contrôle de nos écrans qui trop souvent enferment là où ils devraient libérer

Peut-on vraiment restreindre ou interdire ?

Si on a des adolescents et des futurs citoyens dont le rapport à la vérité a été mal bâti, en tout cas construits sur des réseaux sociaux où la différence entre la vérité et la contre-vérité n’était pas claire, bonjour la génération des complotistes.

Nul ne l'ignore :, notamment chez les plus jeunes pour lesquels de nombreux professionnels dénoncent une consommation excessive. Et cette situation s'est aggravée depuis le Covid.Pour cela, le chef de l’État compte surconstituée d’épidémiologistes, de cliniciens, de sociologues, qui doivent d'ailleurs rendre un rapport circonstancié d’ici la fin du mois de mars. En fonction, le président a annoncé qu'il y aura, il avait d'ailleurs évoqué la nécessité d'unen juillet dernier lors des émeutes de cet été . Il avait d'ailleurs insisté sur la responsabilité et le rôle des réseaux sociaux, soulignant l'âge de certains émeutiers, mineurs.Si l'objectif présenté semble motivé par des raisons de santé ou dans l'optique d'améliorer l'éducation, on pourrait lui reprocher. Certains préfèreront sans doute y voir un énième effet d'annonce...Elle apparait plutôt comme une menace flottant sur nos têtes -telle une épée de Damoclès (ou un Détraqueur si on veut rester dans le thème)-... Comment interdire aux gens d'utiliser leur téléphone ? Pourrait-on y voir une, un peu comme ce qu'il existe dans certaines conventions collectives pour empêcher de travailler ou faire travailler à distance certains collaborateurs.Là encore on peut se poser des questions sur la réalité de la majorité numérique. En France, les réseaux ne sont pas légalement accessibles aux moins de 15 ans (soit en troisième-seconde en fonction du mois de naissance).. Les groupes de classes sont d'ailleurs souvent sur Snapchat...Enfin, évoquant l'augmentation de 50 centimes de la franchise sur les médicaments,. Le président a mis en parallèle cette hausse avec le prix des forfaits de téléphonie mobile. Beaucoup trop tentant pour le Patron de Free