A quoi ressemble l'app Calculette sous iPadOS 18 ?

L'attente fut bien longue mais l'application Calculette débarque enfin sur les tablettes d'Apple ! Pour 2024, Apple a apporté les mêmes modifications à iOS 18 et iPadOS 18. Ainsi le design reste proche, mais avecEn cliquant sur l'icône avec une calculatrice en bas à gauche sur le clavier, on a accès à un: calculatrices élémentaire et scientifique, Notes Mathématiques.. Cupertino a ajouté un historique (icône en haut à gauche) qui permet de retrouver ses précédentes opérations, ce qui est nettement plus pratique ! Enfin, les conversions d’unités permettent de convertir rapidement des longueurs, des poids, ou encore des devises.Avec Notes Mathématiques,. En effet, on peut utiliser le clavier de l'iPad (virtuel ou physique) mais on peut le faire de manière naturelle, comme si on écrivait sur un un cahier, grâce à laApple précise que l'on va pouvoiren classe, ou bien lors du calcul d'un budget. Enfin, avec une, les utilisateurs peuventd'un simple toucher, et même ajouter plusieurs équations sur un même graphique.. Grâce à une nouvelle fonctionnalité de tracé de graphiques, les utilisateurs peuvent écrire ou taper une équation et insérer un graphique d’un simple geste, et ils peuvent même ajouter plusieurs équations au même graphique pour voir comment elles sont liées.