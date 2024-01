Avec Constellation, Apple repart à la conquête de l'espace !

une aventure spatiale

Celle que l’on a pu voir dansou encore, incarne donc Jo, une astronaute qui revient sur Terre après une catastrophe dans l'espace. Mais son retour ne semble pas idyllique, elle découvre en effet que des éléments clés de sa vie semblent manquer.Apple décrit la série comme une. Dès lenous pourrons suivre la quête désespérée d'une femme pour révéler la vérité sur l'histoire cachée des voyages spatiaux et récupérer tout ce qu'elle a perdu.Côté casting, on pourra retrouver Jonathan Banks, nominé aux Emmy Awards (), James D'Arcy, Julian Looman, William Catlett et Barbara Sukowa. La série a été créée et écrite par, qui a travaillé suret surtoutNotons que). Elle est également la plus grande production télévisée de Finlande. A tel point qu'au mois d'août dernier, la production accusait un grave arriéré de paiement dans ses factures en Finlande, avec plus d'un million d'euros restant dus, et ce, des mois après la fin du tournage.