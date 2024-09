Cette photo date de 2000, elle est toujours une des plus poignante au monde

Aucune IA sur cette photo

Un Kodak numérique d’un autre temps

Même en zoomant un peu, la photo reste propre, malgré les 2 mégapixels

Comme quoi le nombre de pixels ne fait pas tout

Le Kodak DC280 sorti en 1999

Pour l'anecdote, le même année, en 2000, j'avais aussi cet appareil en ma possession, et je faisais cette photo beaucoup moins poignante dans mon salon.

Cette photo a fait le tour du monde avant les réseaux sociaux

Elk Bath

La photographie, prise par John McColgan, un analyste du comportement du feu , a été réalisée avec un Kodak DC280.. Avec un capteur CCD de 1/1,7 pouce (environ 7,53 x 5,64 mm), une plage focale équivalente à 30-60 mm en format 35 mm et un zoom optique 2x, il représentait un bond technologique pour l’époque. Malgré ces caractéristiques modestes par rapport aux standards actuels, le DC280 a su immortaliser cette scène impressionnante grâce à ses capacités de capture rapide et sa simplicité d’utilisation.Si l’on compare ce modèle avec le nouvel iPhone, l’évolution est frappante.L’optique a également évolué, avec des lentilles plus lumineuses et des algorithmes sophistiqués pour améliorer la qualité des photos en conditions difficiles.L’appareil de McColgan, avec ses deux mégapixels, semble aujourd’hui rudimentaire, mais son faible nombre de pixels a quand même permis d’obtenir une photo nette et symbolique malgré des conditions extrêmes.Après sa capture, la photo a circulé de manière anonyme par e-mail, un phénomène précurseur des partages viraux sur les réseaux sociaux actuels. Ce n’est qu’après des recherches poussées que Rob Chaney, un journaliste du Missoulian, a réussi à attribuer le cliché à McColgan. Depuis, l’image est devenue un symbole des incendies de forêt et de leur impact sur la faune, suscitant encore ces jours-ci l’émotion du public sur Reddit où elle a à nouveau gagné en visibilité,Cette photo, surnommée, rappelle non seulement la puissance destructrice des incendies, mais aussi. Comment l'atteste cet article que cous êtes en train de lire, aujourd’hui encore, elle circule sur Internet, touchant de nouvelles générations et rappelant l’importance de la préservation de l’environnement. Bien que McColgan n’ait jamais pu tirer profit financièrement de cette image, il se dit heureux de voir tant de gens apprécier cette œuvre, qui est effectivement incroyable.