Valorisée à plus de 157 milliards, OpenAI va-t-elle éclater en plein essor ?

Une croissance extraordinaire...

« Chaque semaine, plus de 250 millions de personnes dans le monde utilisent ChatGPT pour améliorer leur travail, leur créativité et leur éducation »

Des risques également hors norme

management toxique

capable de raisonner et de répondre à des questions plus complexes

Hier,, la société de capital-risque de Joshua Kushner, dont le frère Jarod est le gendre de Donald Trump. Ce fond a d’ailleurs mis environ 1 milliard de dollars à lui seul. Microsoft, Nvidia et Softbank ont également participé à la levée. Selon le, Sam Altman a exigé que les investisseurs d’OpenAI ne soutiennent pas d’autres start-up de l’IA, telles xAI (Elon Musk) ou encore Anthropic.L’avenir le dira. En effet l’ascension exceptionnelle de la start-up à l’origine de ChatGPT est pour le moins. Mais aujourd’hui avec une valorisation de plus de 157 milliards, elle est une des entreprises de la tech les mieux financées par le capital-risque aux côtés de(TikTok) et deMais. Car si la firme a réussi le tour de force de lever 6,6 milliards de dollars, elle doit désormais faire face à de sérieux obstacles.D'un côté les revenus de la start-up devraient doubler cette année, mais les pertes devraient également augmenter pour atteindre 5 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars en 2024, selon le. Le chiffre d'affaires devrait atteindre -quant à lui-. La hausse de l'abonnement (qui passera de 20 à plus de 40 dollars d'ici 2029). Concernant la levée de fonds, certains analystes estiment que l'entreprise cherche à justement combler des milliards de pertes dû aux dépenses colossales pour la formation de ses modèles.A cela s'ajoutent des problèmes internes, à commencer par de nombreux départs dans l'équipe des dirigeants ( Ilya Sutskever Gretchen Krueger , puis récemment Mira Murati ), qui émettent des craintes sur le développement de chatGPT. D'autres évoquent un, qui règne désormais en maître après son éviction manquée l'année dernière.A l'origine,Ce statut a rapidement trouvé ses limites et la start-up a récemment adopté un modèle commercial pour financer ses recherches et ses développements coûteux. Cette transition a entrainé de vives tensions internes,Dans ces conditions et d'après, tout en continuant de faire bénéficier la société de ses avancées scientifiques. Mi-septembre, OpenAI a lancé o1, un modèle d'IA d'un nouveau genre,, notamment mathématiques. Car le nouveau but est de mettre au point une IA générale, c'est-à-dire une intelligence artificielle mais semblable à celle des humains.