L’armée russe utiliserait des antennes Starlink sur certains de ses drones

Les drones Shahed équipés de Starlink

Un système de communication complexe

Une technologie civile détournée

Selon la presse ukrainienne, un drone Shahed-136, conçu en Iran et utilisé par la Russie, a été retrouvé avec un terminal Starlink intégré après avoir été abattu. Ce type de drone, bien connu pour ses attaques kamikazes, pourrait bénéficier de l’ajout de la technologie de communication par satellite,. Bien que ces informations ne soient pas encore confirmées, cette découverte, si elle est vérifiée, pourrait faire grand bruit et poser de nouvelles questions sur l’utilisation des drones militaires par la Russie.Starlink, développé par SpaceX et dirigé par Elon Musk, est principalement utilisé pour fournir un accès à Internet dans des zones reculées ou mal couvertes.. Grâce à la connexion satellite, les drones pourraient transmettre des données et des vidéos en temps réel, rendant les frappes et les missions de reconnaissance encore plus précises et difficiles à intercepter pour les forces ukrainiennes.Cet ajout de Starlink sur ces drones représente un important défi pour les défenses ukrainiennes. En offrant une connexion satellite stable, même dans des zones où les réseaux de communication sont perturbés, ces drones pourraient pénétrer plus profondément dans les lignes ennemies. Les forces armées ukrainiennes, qui ont elles-mêmes utilisé Starlink pour la communication sur le champ de bataille, devront désormais faire face à une utilisation similaire par les forces russes,SpaceX a nié avoir vendu des équipements Starlink à la Russie et a déclaré que son service n’était pas actif dans ce pays. Cependant, des rapports suggèrent que les forces russes pourraient accéder à cette technologie via des canaux non officiels ou le marché noir. Cette situation pose des questions sur le contrôle et l’utilisation des technologies civiles dans les conflits modernes . De son côté, l’Ukraine continue de lutter contre ces drones améliorés,