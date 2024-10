Le prix Nobel de physique 2024 est directement lié à l’Intelligence Artificielle

Des pionniers de l’IA honorés

Comment ces découvertes ont-elles changé l’informatique ?

Pour faire simple

Un prix Nobel pour des travaux très actuels

« “Je suis dans un hôtel bon marché en Californie qui n’a pas une bonne connexion Internet ou téléphonique. J’avais prévu de passer une IRM aujourd’hui, mais je vais devoir annuler !” » Le nouveau lauréat du prix Nobel de physique, Geoffrey Hinton, s’exprimant lors de la conférence de presse d’aujourd’hui où son #PrixNobel a été annoncé.

Pourquoi cela nous concerne tous ?

Le prix Nobel de physique de cette année n’a donc pas récompensé des recherches sur les particules ou les galaxies, mais plutôt des recherches et des concepts très proches de ce que nous utilisons au quotidien : l’intelligence artificielle., la technologie qui permet aux ordinateurs d’apprendre et de s’améliorer automatiquement grâce aux données. Pour vous donner un exemple concret, à chaque fois que vous utilisez une reconnaissance vocale ou une traduction automatique, ces technologies reposent sur des réseaux neuronaux développés à partir des découvertes de Hopfield et Hinton.Dans les années 1980, Hopfield et Hinton ont travaillé sur des méthodes permettant aux machines deen partie le fonctionnement du cerveau humain. Grâce à eux, les ordinateurs peuvent maintenant apprendre à identifier des motifs dans des images, reconnaître des voix , ou encore faire des prédictions à partir de grandes quantités de données. Ce qui est incroyable, c’est que ces technologies ne sont plus limitées aux laboratoires , comme vous pouvez le constater. Que ce soit pour l’assistant vocal sur votre smartphone , les recommandations de films ou les véhicules autonomes, tout cela fonctionne grâce aux réseaux de neurones.Ce prix Nobel montre bien que la frontière entre la physique et l’informatique est très fine. Même si ce prix est officiellement en, il récompense des avancées ayant des impacts très concrets sur les technologies informatiques d’aujourd’hui.Les réseaux de neurones artificiels, qui étaient à l’origine des concepts très théoriques, sont devenus indispensables dans de nombreux domaines. Que vous regardiez des séries en streaming, utilisiez un GPS, ou parliez à un assistant vocal, vous faites appel à des technologies qui dépendent des découvertes de Hopfield et Hinton.