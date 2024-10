Aides auditives : tous les smartphones devront être compatibles

Nouvelles règles de la FCC pour les smartphones et les aides auditives

Compatibilité universelle grâce aux nouvelles normes Bluetooth

Des normes de contrôle du volume renforcées

Des étiquettes claires pour un choix informé

La Federal Communications Commission (FCC) a récemment adopté de nouvelles règles exigeant que tous les smartphones vendus aux États-Unis soient compatibles avec les aides auditives Bluetooth.Désormais, les utilisateurs pourront choisir parmi une large gamme de téléphones sans se soucier de la compatibilité avec leurs aides auditives. Ces règles couvrent à la fois les appareils auditifs de qualité clinique et les aides auditives en vente libre, incluant des produits populaires comme les AirPods Pro 2 L’aspect clé de cette nouvelle réglementation est l’obligation pour les fabricants de smartphones d’adopter des normes Bluetooth universelles.Avec cette réforme, la FCC encourage une transition vers des standards plus ouverts, afin de permettre une connectivité fluide entre les aides auditives et les téléphones, quel que soit le fabricant. Cette approche améliore non seulement l’expérience des utilisateurs d’aides auditives, mais aussi celle de ceux qui ne portent pas d’appareils auditifs, grâce à des contrôles du volume sans distorsion.En plus des exigences en matière de compatibilité Bluetooth , la FCC impose désormais des standards de contrôle du volume pour tous les smartphones.Cette initiative sera particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de perte auditive légère à modérée qui n’utilisent pas d’appareils auditifs, mais qui ont besoin d’un son plus fort et plus clair.Enfin, la FCC impose aux fabricants de téléphones de revoir leur étiquetage et les informations sur leurs sites Web afin d’indiquer clairement si leurs modèles sont compatibles avec les aides auditives.Ces informations permettront aux consommateurs de faire des choix éclairés lorsqu’ils achètent un nouveau smartphone, tout en s’assurant qu’il répond à leurs besoins spécifiques en matière d’aides auditives.Comme évoqué plus haut, nul doute que tout cela bénéficiera également aux utilisateurs européens et à ceux de la plupart des autres marchés, car la majorité des fabricants présents sur nos marchés sont également présents aux États-Unis.