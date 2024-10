Ouragan Milton : Starlink déploie son système de SMS par satellite pour les sinistrés

Une autorisation temporaire spéciale d'urgence

Comment envoyer un message par satellite :

• Ouvrez l'application Réglages sur votre iPhone.

• Aller dans Apple’s d’urgence

• Faites défiler vers le bas et appuyez sur Démo de la connexion.

Comment fonctionne Direct to Cell ?

Direct to Cell

équipés d’un modem eNodeB à bord qui agit comme une tour de téléphonie cellulaire dans l’espace, permettant une intégration du réseau similaire à un partenaire d’itinérance standard

Principalement concernés,ont été vivement encouragés à quitter leur domicile, et, afin d'assurer leur propre sécurité -même l'actuel Président -Joe Biden- a donné de son avertissement.Mais Starlink va leur permettre de recevoir des alertes d’urgence. En collaboration avec l’opérateur T-Mobile, la firme d'Elon Musk vient d'annoncer lCes dernières vont permettreSur X, il est également précisé avoir bénéficier d'uneoctroyée par la FCC () -l'équivalent de l'Arcep en France.Pour utiliser iMessage par satellite, il faudra activer iMessage avant d’être hors de la couverture mobile et Wi-Fi !Pour rappel,promet un accès transparent aux messages, aux appels et aux données pour les téléphones LTE dans le monde entier. Le déploiement est actuellement en cours et dépend des autorisations des différents pays.D'après le site de la firme, les satellites Starlink avec la capacité Direct to Cell sont