Elon Musk accusé de harcèlement par OpenAI

Elon Musk et Sam Altman quand ils étaient encore partenaires

Une collaboration devenue rivalité

Un procès pour harcèlement lié à la concurrence

campagne de harcèlement

Le rôle de Microsoft et les critiques de Musk

Une bataille judiciaire sans fin

Le conflit entre Elon Musk et OpenAI prend de l’ampleur, avec des accusations de harcèlement de la part de la startup. Fondée en 2015 par Musk, Sam Altman et d’autres, OpenAI a débuté comme une organisation à but non lucratif dédiée à l’intelligence artificielle.. Depuis, OpenAI a évolué vers un modèle à but lucratif, ce qui a conduit à des tensions croissantes entre Musk et ses anciens partenaires.En août 2024, Musk a intenté un nouveau procès contre OpenAI, affirmant que l’entreprise avait trahi sa mission initiale en privilégiant les profits. OpenAI, de son côté, a riposté en accusant Musk d’utiliser la justice pour favoriser son propre projet d’IA, xAI. Dans une déclaration déposée devant un tribunal californien,, estimant qu’il cherchait avant tout à obtenir un avantage concurrentiel.Depuis son départ d’OpenAI, Musk n’a jamais cessé de critiquer l’évolution de l’entreprise, notamment en raison de ses liens étroits avec Microsoft et des investissements massifs dans le développement de l’IA.. OpenAI rétorque que Musk avait lui-même reconnu en 2017 la nécessité d’un modèle économique plus flexible pour soutenir les coûts croissants de développement de l’IA.Alors que Musk a déjà abandonné un précédent procès contre OpenAI en juin 2024, cette nouvelle action judiciaire pourrait bien se solder par un nouvel échec pour le milliardaire.. La bataille judiciaire semble, cela dit, loin d’être terminée, avec une nouvelle audience prévue en novembre 2024. C’est sans fin.C'est l'occasion de rappeler qu'Elon Musk est vraiment sur tous les fronts, entre Tesla dans le domaine des véhicules électriques, SpaceX pour l’exploration spatiale, Neuralink pour les interfaces cerveau-machine, The Boring Company pour le transport souterrain, X (anciennement Twitter) pour les réseaux sociaux, et xAI, son initiative à lui dédiée à l’intelligence artificielle. Si on ajoute à ça son implication dans la campagne américaine aux côtés de Donald Trump