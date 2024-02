L'application Apple Sports mise sur la simplicité !

Une app dédiée aux supporters !

Une approche simple et basique !

cette conception simple est intentionnelle

Nous avons créé Apple Sports pour donner aux fans de sport ce qu'ils veulent - une application qui offre un accès incroyablement rapide aux scores et aux statistiques. Apple Sports est disponible gratuitement dans l'App Store et permet aux utilisateurs de rester à jour avec leurs équipes et ligues préférées

Nous n'essayons pas de vous faire passer 30 minutes sur l'application. Vous pouvez passer cinq secondes à aller regarder le score, ou vous pourriez passer 30 secondes, ou vous pourriez passer trois minutes à jouer par jeu parce que c'est la fin du jeu. C'est tout à ce sujet. C'est vous faire entrer, vous donner ce dont vous avez besoin et le faire très rapidement

L’ application Sports est: les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Elle va proposerPour le moment, elle couvre la MLS (soccer), la NBA (basketball), la NCAA (basketball universitaire), la NHL (hockey), et divers championnats de football comme la Bundesliga (Allemagne), La Liga (Espagne), la Ligue MX (Mexique),, la Premier League (Angleterre) et la Série A (Italie).Mais d’autres destinations et ligues devraient logiquement suivre (a priori MLB, NFL, NCAAF, NWSL et WNBA). D’après Apple, il y a une, sans doute pour renvoyer à des contenus ou des articles en lien., qu'il est possible de personnaliser pour suivre certaines ligues ou équipes en particulier. Pour Eddy Cue -et grand fan de sport-,Hier après midi, il avait précisé :Dans une interview de Fast Company, il développe un peu plus cette approche :et ne pas pousser l'utilisateur à rester collé à son smartphone (trop gentil, ça).