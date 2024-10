WTF : cette ville française offre un abonnement ChatGPT Plus à tous ses habitants

Yves Foulon, maire d'Arcachon, et des futures utilisatrices de ChatGPT

Une initiative inédite en France

Sam Altman

Arcachon, cette photo est une vraie photo.

Une aide accessible à tous

Les avantages et les risques de ChatGPT pour tous

pour la triche surtout !

Le marché d'Arcachon, qui vendra bientôt des prompts entre les tomates et le merlu

Réduire la fracture numérique

C’est donc officiel, et complètement inattendu, la ville d’Arcachon (un peu moins de 12 000 habitants) est la première ville française à offrir un abonnement payant à ChatGPT pour l’ensemble de ses habitants.Yves Foulon, le maire de la ville, visiblement fan de, estime que l’intelligence artificielle révolutionne les pratiques quotidiennes, notamment dans la rédaction de documents, la résolution de problèmes ou encore l’accès à l’information. Les résidents, qu’ils soient en résidence principale ou secondaire, peuvent donc désormais bénéficier de cet outil sept jours sur sept, sans débourser un centime.Pour faciliter l’adoption de cette nouvelle technologie, la mairie d’Arcachon a mis en place un système simple.En plus de cet abonnement, la ville propose des formations pour apprendre à utiliser efficacement ChatGPT . Ces sessions ont déjà rencontré un fort succès, rassemblant des personnes de tous âges et de différents milieux socio-professionnels. Forcément, ça doit attiser pas mal de curiosité !L’outil conversationnel d’OpenAI pourrait en effet présenter de nombreux avantages pour les Arcachonnais.Il convient quand même de rappeler que l’IA peut parfois faire des erreurs factuelles ou d’appréciation. La municipalité met donc en garde ses habitants contre les risques potentiels, tout en garantissant l’anonymat des échanges avec l’outil.Cette initiative s’inscrit dans la volonté du maire, Yves Foulon (Les Républicains), de réduire la fracture numérique et de moderniser les services publics.Si certaines villes, comme Montpellier, ont pris une position opposée en interdisant l’utilisation de l’IA, Arcachon marque une avancée étonnante en intégrant cette technologie au quotidien de ses habitants.Je sens que vous n'allez pas tous être d'accord sur cette initiative !