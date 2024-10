A quoi servira le bureau parisien d'OpenAI (ChatGPT) ?

Des bureaux à paris ! Mais pour quoi faire ?

d'accéder au vivier de talents français

une nouvelle fuite des cerveaux à prévoir ?

La France est mondialement reconnue pour son innovation et son leadership en technologie et en IA. Nous sommes ravis d’ouvrir un bureau à Paris plus tard cette année et de faire partie de son écosystème dynamique. Avec une équipe sur place, nous pourrons collaborer étroitement avec les entreprises, institutions et développeurs français pour les aider à tirer pleinement parti des avantages de l’IA.

Un contexte plutôt délicat

ce choix reflète le dynamisme croissant de notre écosystème français d'intelligence artificielle, que nous voulons positionner comme un des leaders mondiaux

Déjà présent à Londres, le créateur de ChatGPT vient de confirmer l'dans un communiqué officiel. Mais ce bureau dans la capitale -apparemment rue de la Boétie- n'aura pas un but uniquement commercial.En effet, d'après, cette présence doit permettre à OpenAI), en ajoutant que, a t-il rajouté.De son côté,-secrétaire d'Etat chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique- a précisé que. Une annonce qui pourrait aussi servir la France et les projets présidentiels, puisque Paris accueillera en février 2025Mais l'arrivée de la firme américaine intervient aussi dans un contexte assez tendu avec les journalistes de l'Hexagone. Il y a quelques semaines, OpenAI aavec deux organismes de la presse française, et ce, afin de déterminer comment rémunérer l'utilisation des contenus des 800 titres qu'ils représentent.Le message passe mal, surtout queaprès sa dernière levée de fonds majeure de 6,6 milliards. Forcément ce succès, comme les départs successifs de ses dirigeants -critiquant la développement ChatGPT- ont attiré l'attention de la Commission Européenne, qui examine en ce moment le partenariat entre Microsoft et OpenAI et ses impacts sur la concurrence.