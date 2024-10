Son diabète a été mieux diagnostiqué grâce à TikTok, et je le comprends !

Un diagnostic inattendu via TikTok

L’impact des technologies sur la gestion du diabète

De la gestion personnelle à une nouvelle carrière

Ma meilleure trouvaille de l'année

L’avenir des technologies pour le diabète

pancréas artificiel

Le Figaro

Un peu de contexte. Justin Eastzer, déjà présent sur YouTube pour ses critiques de gadgets, a commencé à partager son diagnostic de diabète de type 2 sur TikTok . Les commentaires sur ses vidéos ont rapidement attiré son attention :Ce retournement a profondément changé sa compréhension de sa propre santé et l’a encouragé à approfondir ses recherches.Cette révélation, ce déclic même,, appuyée par des technologies médicales, a non seulement transformé sa gestion de la maladie, mais aussi sa carrière.Suite à ce diagnostic, Justin s’est tourné vers les technologies pour gérer son diabète. Il utilise désormais des dispositifs de surveillance continue de la glycémie (essentiellement des capteurs Freestyle Libre, que vous voyez parfois collés aux bras de certains diabétiques (un petit rond blanc)) et une pompe à insuline pour réguler ses niveaux de glucose.Quant à la pompe à insuline, elle assure un flux constant d’insuline tout au long de la journée, réduisant la charge mentale liée à la gestion de la maladie. Ces outils lui permettent d’anticiper les crises d’hypoglycémie et d’éviter des complications graves associées à ces crises.Parce que oui, rappel, ce qui est le plus dangereux pour un diabétique, c’est le remède. Si un malade prend trop d’insuline et calcule mal ce qu’il va consommer à son prochain repas, il peut faire une crise d’hypoglycémie grave, allant parfois jusqu’au coma.(et c’est aussi pour ça que j’ai toujours des dragibus sur moi, et pas du tout parce que j’adore les dragibus (bon, ok, j’adore aussi les dragibus)).Fort de son expérience et de sa connaissance des technologies liées au diabète, Justin a transformé ce qui était au départ une simple documentation de sa maladie en une carrière à part entière. Il a créé la chaîne Diabetech, où il partage ses découvertes sur la gestion du diabète et les technologies associées.Et franchement, c’est très chouette.Moi-même amoureux de nouvelles technologies, j’ai adoré tester les premières montres connectées pour analyser le lien entre mes efforts physiques et ma glycémie, et j’aime encore aujourd’hui tester des petites astuces pour améliorer la gestion de mon diabète . J’ai par exemple récemment découvert qu’il était possible d’afficher ma glycémie sur mon Apple Watch, et ça a changé mon quotidien.L’histoire de Justin Eastzer illustre bien sûr l’importance des technologies dans la gestion du diabète, mais aussi le potentiel des réseaux sociaux pour sensibiliser et éduquer., tels qu’uncapable de réguler entièrement la glycémie sans intervention humaine. Le saint graal pour tous les malades.J’ai moi-même découvert il y a une grosse dizaine d’années que j’étais diabétique grâce à un article publié sur un site généraliste sur le Web (pour ne pas le citer), et mon attrait pour les nouvelles technologies est clairement un des points qui m’ont fait accepter et intégrer cette maladie dans mon quotidien. Et oui, aujourd’hui encore, je dois l’admettre,Même si on vous conseillera toujours de vous faire aussi accompagner d’un médecin, pour ne pas suivre des conseils inadaptés à votre situation personnelle.Un dernier point quand même,, il vous suffit de passer à la pharmacie, ça prend 10 secondes et ça ne fait pas mal. Faites-le si vous avez des symptômes du type : boire excessivement d’eau, être anormalement fatigué, avoir perdu beaucoup de poids sans raison, ou une vision trouble, là aussi sans raison. Mieux vaut savoir et vite traiter la maladie que la laisser en sommeil pendant des années.Vous pouvez lire toute l'histoire de Justin sur CNET , si ça vous intéresse !