Une app iOS de suivi du diabète bugge ! Des centaines de personnes concernées...

Un bug logiciel

D'après le communiqué de l'Agence, l'arrêt de la pompe entraînait la suspension de l'administration d'insuline, ce qui peut entraîner une sous-administration d'insuline et engendrer une hyperglycémie ou même une acidocétose diabétique, qui peut mettre la vie en danger en raison d'une glycémie élevée et d'un manque d'insuline

En effet, l'application -qui permet aux diabétiques de suivre et de gérer leurs taux d'insuline- a rencontré un grave problème qui. Ce faisant, elle rendait impossible la délivrance d'insuline par l'appareil avec des conséquences médicales plus ou moins importantes.Dans ses conditions, la FDA a publién (il s'agit du rappel le plus grave publié par l'agence), plus précisément de la version 2.7 de l'app mobile iOS.La version 2.7 était disponible dans l'App Store du 12 février au 13 mars 2024. Plus de 85 000 utilisateurs avaient d'ailleurs été invités à mettre à jour l'application pour corriger le problème.heureusement sans qu'aucun décès n'ait été signalé.