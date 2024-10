Faut-il légaliser les casinos en ligne pour renflouer les caisses de l'État ?

Rien de plus simple que de trouver des casinos en ligné basés à l'étranger

Un marché en ligne à la croissance inquiétante

Les casinos traditionnels ont peur de se vider si les casinos en ligne sont légalisés

Une menace pour les casinos physiques ?

Addiction et santé publique : des risques décuplés

Michel Barnier va devoir trancher

Une adoption incertaine

L’Autorité nationale des jeux (ANJ) estime que le marché illégal du casino en ligne brasse chaque année entre 850 millions et 1,5 milliard d’euros, profitant à des plateformes souvent basées dans des paradis fiscaux comme Curaçao. En France, on recense environ quatre millions de joueurs en ligne, un chiffre en forte hausse., tout en sortant de l’ombre un secteur largement hors de contrôle.Pour les établissements de jeux traditionnels, cette annonce sonne l’alarme. Si le gouvernement avance que la légalisation ne devrait pas affecter leur activité, le Syndicat des casinos de France n’est pas du tout du même avis.et entraînerait la fermeture d’un tiers des casinos en France, notamment dans les petites villes. En jeu, 15 000 emplois et un soutien financier crucial pour les budgets locaux.L’accessibilité permanente des jeux en ligne constitue aussi une nouvelle dimension des risques d’addiction, bien plus prononcée qu’en physique. Contrairement aux établissements physiques, tenus par des règles strictes, les plateformes numériques échappent souvent à des contrôles aussi rigoureux. L’Afjel assure que des garde-fous seront mis en place, mais les experts en addictologie sont sceptiques.Politiquement, le projet divise fortement. Certains élus plaident pour restreindre l’accès aux jeux en ligne aux casinos physiques, tandis que d’autres, comme le groupe Horizons et le Rassemblement national, restent opposés à cette régulation de peur d’un impact économique négatif pour leurs communes.Bref, si la légalisation des casinos en ligne apparaît comme une solution de contrôle et de revenus pour l’État,. Qu'en pensez-vous ? Faites-vous partir de ces français qui jouent parfois à des casinos en ligner basés à l'étranger ? Pensez-vous qu'il faille les légaliser en France ?