Quatre jeux vont rejoindre Apple Arcade, dont une surprise !

Une sortie prévue pour le 7 novembre 2024

Développé par Frosty Pop, ce jeu est une adaptation mobile du célèbre jeu télévisé américain. Avec de nouveaux puzzles chaque jour, Wheel of Fortune Daily proposera une expérience courte et accessible, en intégrant des éléments du show original. Ce jeu sera disponible sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Vision Pro Drive Ahead! Carcade, créé par Dodreams Fairytale Company, est un jeu de combat de voitures très sympathique où l’objectif est de détruire les véhicules adverses en visant directement les pilotes., dans des batailles chaotiques en temps réel. Le jeu inclut un mode multijoueur et permet aux joueurs de personnaliser leurs véhicules, tout en offrant des batailles rapides et intenses.Développé par Taito Corporation, ce titre fusionne deux classiques de l’arcade : Arkanoid et Space Invaders.. Avec plus de 150 niveaux et des boss redoutables, Arkanoid vs Space Invaders+ propose une expérience nostalgique enrichie par de nouvelles mécaniques et des défis croissants à chaque étape. Ce jeu s’adresse aux amateurs de jeux rétro cherchant un défi moderne.Pokerist+, de KamaGames, permet aux joueurs de s’affronter dans des parties de Texas Hold’em (sans enjeu financier réel).. Grâce à un générateur de nombres aléatoires certifié, Pokerist+ garantit des parties équitables. Les joueurs peuvent également participer à des quêtes quotidiennes pour améliorer leur classement et débloquer des récompenses.Ces quatre nouveaux jeux, Wheel of Fortune Daily, Drive Ahead! Carcade, Arkanoid vs Space Invaders+, et Texas Hold’em Poker: Pokerist+,Pour rappel Apple Arcade offre un accès à une vaste bibliothèque de jeux sans publicités ni achats intégrés.