iPhone 14 : des montagnes russes déclenchent la fonction de détection des accidents

Les responsables ? Les montagnes russes qui ont généré une série de faux positifs et de multiples appels aux services d'urgence.Pour rappel, pendant la keynoteElle a ainsi mis l'accent sur la sécurité physique, via les nouveaux capteurs (accéléromètre et gyroscope) pour détecter un éventuel accident de voiture, de sorte que l'iPhone 14 / 14 Pro mais aussi l'Apple Watch Series 8 et Ultra appellent automatiquement un service d'urgence.En réponse, Cupertino a fourni des informations supplémentaires sur le fonctionnement de cette fonctionnalité.Par exemple, les véhicules étaient à l'arrêt, CarPlay n'était pas connecté, les véhicules étant à l'arrêt lors du test... Autant d'éléments qui n'auraient pas permis d'identifier des conditions d'accidents.Devant les nombreux tests des YouTubers (et autres utilisateurs), la firme a précisé que sa fonction de détection des accidents repose. Le système repose en effet sur desde mouvement, des, un, unetqui doivent nécessairement être utilisés au moment de l'impact (mais toutes les voitures ne sont pas équipées CarPlay...).Le centre de communication du comté de Warren a reçu plusieurs appels de détection en provenance d'iPhone 14.. La même situation a été constatée à Six Flags Great America près de Chicago.Un porte-parole d'Apple a déclaré à Joanna Stern que la détection des accidents estet que. Par rapport à cette situation bien précise, il a rajouté queDans ces conditions,avertissant les utilisateurs des possibles fausses alertes et leur demandant de bien vouloir éteindre leur portable et leur montre -le cas échéant- avant d'embarquer sur l'attraction coupable !