Le pourcentage d'enfants de 12 ans avec un smartphone est dingue

Une adoption massive dès 12 ans

Des usages multiples

Une surveillance parentale croissante

Une relation complexe au numérique

Selon une étude de l’agence Heaven, réalisée en partenariat avec l’institut Xerfi, 90% des enfants de 12 ans possèdent un smartphone. Et pour tout vous dire, l’âge moyen pour acquérir un premier téléphone est de 11 ans,. Ce phénomène coïncide souvent avec l’entrée au collège, une période où les enfants commencent à se déplacer de manière autonome, justifiant ainsi, pour de nombreux parents, l’achat d’un appareil pour assurer leur sécurité.Le smartphone chez les jeunes n’est pas seulement un outil de communication. Les réseaux sociaux occupent une place centrale dans leur quotidien. Malgré l’interdiction légale pour les moins de 13 ans d’accéder à ces plateformes,. YouTube reste l’application la plus populaire, suivie de WhatsApp et Snapchat . Notons aussi que l’augmentation des publicités sur ces plateformes devient une source de frustration pour de nombreux jeunes utilisateurs.Avec l’adoption massive des smartphones chez les enfants, les parents sont de plus en plus nombreux à surveiller leur utilisation. L’étude révèle que, une pratique en nette augmentation par rapport aux années précédentes. De plus, les applications de contrôle du temps d’écran sont de plus en plus populaires, utilisées par 63% des jeunes en 2024, contre 55% en 2022.On vous rappelle quand même que le contrôle parental sur smartphone permet aux parents de surveiller et de limiter l’usage que leurs enfants font de leur appareil. Grâce à ces applications dédiées, ils peuvent restreindre l’accès à certains contenus, définir des plages horaires d’utilisation ou encore suivre le temps d’écran quotidien.et pour encadrer leur temps passé en ligne.Si les jeunes passent en moyenne près de 2 heures par jour sur leur téléphone, une dualité se dessine dans leur rapport au numérique. Bien que 26% des enfants estiment passer trop de temps sur leur smartphone, 37% aimeraient pouvoir l’utiliser davantage.Et chez vous, c’est comment ?