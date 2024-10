Leica M Edition 70 à 23 000 dollars ? Mettez-m’en quatre !

Un design rappelant le Leica M3

Objectif et accessoires de qualité

Célébration de l’histoire de la série M

Leica M

Le Leica M Edition 70 réinterprète les lignes et la simplicité mécanique du M3, en intégrant des éléments du modèle Leica M-A, lancé en 2015. Doté d’un boîtier en platine, il reprend la finition argentée et l’ergonomie épurée des appareils Leica M.Un sélecteur d’ISO et un viseur optique complètent l’ensemble pour offrir une expérience strictement analogique, fidèle aux standards traditionnels de la marque.Le Leica M Edition 70 est accompagné de l’objectif APO-Summicron-M 50 mm f/2 ASPH, réputé pour sa précision optique et sa qualité de rendu, particulièrement adapté à la photographie de rue et aux portraits.Produite en édition restreinte, cette version vise donc principalement les collectionneurs et amateurs d’appareils rares.Pour marquer cet anniversaire, Leica propose un livre de 250 pages,, retraçant l’évolution de cette série depuis 1954. L’ouvrage, enrichi d’essais et d’archives photographiques, sera disponible en novembre prochain. Une exposition à Wetzlar, en Allemagne, présentera des modèles historiques de la série M, permettant aux visiteurs de découvrir les appareils et les images marquantes réalisés avec cette gamme.Cet appareil, destiné à une clientèle de niche, est donc un très bel objet, qui fera rêver les amoureux de la marque, et pas seulement. Le titre de mon article est bien sûr un peu décalé, mais très honnêtement, même si je ne suis pas un grand adepte de Leica , je crois que j’adorerais utiliser cet appareil-là.Plus d'informations sur le site de Leica, sur la page dédiée à ce produit magnifique