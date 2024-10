Divorce et réseaux sociaux : qui garde le compte ?

Kate Stickler, qui a pu garder le compte de leur couple "MikeAndKat".

C’est le Wall Street Journal qui raconte cette histoire.. Kat a fini par conserver le compte, qu’elle a rebaptisé à son nom, ce qui a augmenté sa popularité. Grâce à ce gain directement monétisable, elle a pu investir et acquérir un logement. De son côté, Mike a récupéré leur compte YouTube, bien moins actif, et a changé de voie professionnelle. Ce cas révèle vraiment toute la complexité d’estimer la valeur d’un compte avec un grand nombre d’abonnés, souvent essentiel pour des influenceurs qui basent leur vie professionnelle sur leur notoriété en ligne.Comme vous le savez, les revenus des influenceurs reposent largement sur des partenariats commerciaux, les marques payant cher pour toucher leur audience.. Mais au-delà des revenus passés, estimer la valeur future des comptes, en fonction de la fidélité des abonnés et de l’engagement potentiel, complique clairement les négociations. On imagine que des avocats ou des juges peu à l’aise avec les nouvelles technologies ou l’économie du Web pourraient vite se casser les dents devant de telles problématiques.Certains influenceurs, comme Ayumi Lashley, ont également. Ses abonnés étaient attachés à son image de couple, et sa popularité a énormément chuté après la rupture. À l’inverse, ceux qui sont connus pour des contenus indépendants du contexte familial (conseils, tutoriels) réussissent forcément mieux à rebondir. Pour ceux ayant bâti leur image sur leur vie personnelle, le rebranding post- divorce peut mettre en péril leur notoriété et, du coup, leurs revenus.Anticipant ces risques,. Cette précaution lui assure de garder le contrôle sur son image en cas de séparation. D’autres créateurs envisagent aujourd’hui de diversifier leurs revenus, en prévision d’éventuels changements d’algorithmes ou d’une rupture, pour pérenniser leur avenir financier.Que pensez-vous de cette problématique ?Pour être très honnête, j’ai moi-même dû me poser cette question pour un compte Instagram partagé avec une de mes anciennes compagnes. La seule bonne solution que nous avons trouvée a été de fermer le compte !