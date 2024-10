Ces deux arnaqueurs ont tenté de soutirer 2,5 millions de dollars à Apple

Image Freepik

Un stratagème qui a fait ses preuves

La sentence !

Par le passé, plusieurs personnes ont tenté ce. Mais il a quasiment toujours fini par être découvert et les responsables arrêtés (jugé et condamnés comme ici ). Le principe est donc assez simple et Cupertino ne semble pas avoir trouvé de parade en amont, puisque le scénario intervient tout de même plusieurs fois par an.Il s’agit d’une, qui consistait à faire passer des iPhone contrefaits couverts par des vrais numéros de série et/ou des numéros IMEI entre Hong-kong et les Etats-Unis, via UPS. Ainsi, ils arrivaient à se les faire échanger par Apple et obtenaient de vrais iPhone ! ().Les deux hommes ont réussi à-soit une valeur de plus de 2,5 millions de dollars ! Le SAV d’Apple n’y a vu que du feu !Les ressortissants chinois Haotian Sun et Pengfei Xue passeront chacun plus de, très précisément 57 mois de prison pour el premier et 54 mois pour le second.A cela s’ajouteront(1 072 000 dollars pour le premier et 397 800 dollars pour le second). Notons que les deux hommes encouraient une peine maximale de 20 ans de prison pour fraude postale et complot…