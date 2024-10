Le mode vocal avancé de ChatGPT désormais accessible gratuitement

Un mode vocal capable de ressentir les émotions

Une expérience plus personnalisée

Photo d'un utilisateur gratuit de ChatGPT qui découvre le mode vocal avancé ce matin.

Un déploiement progressif

Comment activer le mode vocal avancé sur ChatGPT ?

ChatGPT peut continuer à vous écouter en arrière plan si vous ne lui demandez pas d'arrêter

Ce mode vocal avancé se distingue par sa capacité à interpréter en partie les émotions dans la voix de l’utilisateur, ajustant ainsi ses réponses aux nuances détectées. Autre nouveauté appréciable :. Cette interaction plus dynamique rappelle les dialogues humains et permet des échanges moins rigides. Initialement réservé aux abonnés des offres Plus et Team, ce mode vocal est désormais partiellement ouvert aux utilisateurs gratuits, avec un crédit mensuel de 15 minutes de discussion vocale.En plus de l’ajout du mode vocal , OpenAI a déployé plusieurs améliorations pour enrichir l’expérience sur ChatGPT. Désormais,, offrant une meilleure continuité. La reconnaissance vocale a aussi été optimisée pour intégrer une plus grande variété d’accents et de nuances linguistiques, toujours dans l’optique de rendre les échanges plus fluides. ChatGPT peut également mémoriser certaines préférences des utilisateurs, améliorant ainsi la personnalisation des interactions.Malgré l’ouverture de l’accès au mode vocal, OpenAI en limite encore l’usage, notamment en raison des exigences de sécurité et de confidentialité propres à l’Union européenne.Le mode vocal est disponible via l’application mobile ChatGPT, téléchargeable sur l’App Store. L’application propose jusqu’à neuf voix pour varier les interactions. Pour activer le mode vocal, il suffit d’ouvrir l’application, de sélectionner l’icône dédiée, de choisir une voix, puis de lancer le mode vocal., laissant l’utilisateur naviguer dans d’autres applications. Attention toutefois, vous devrez le désactiver si vous ne l’utilisez plus.Utilisez-vous le chat vocal de ChatGPT au quotidien ? Si oui pour quels usages ?