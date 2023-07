Des Mac M3 d'ici la fin de l'année, des capteurs plus petits pour l'iPhone 15 ?

Les premiers Mac M3 pour le troisième trimestre 2023

Des iPhone 15 et iPhone 15 Plus au régime !

Outre le lancement en production des iPhone 15 début août, il se préparerait bien de nouveaux modèles de Mac un plus tard cette année, d'après. Le média est en effet allé fouiner du côté de certains sous-traitants -comme OSAT ASE Technology Holdings (semi-conducteurs)- qui auraient enregistréCette information rejoindrait celle de Mark Gurman , qui parie. Au menu on pourrait avoir droit à trois nouvelles machines : le MacBook Pro 13 pouces , le MacBook Air 13 pouces et l'iMac 24 pouces. Quant à eux, le Mac mini et le MacBook Air 15 pouces devraient également être mis à jour avec une puce M3, mais seulement dans un second temps.Quelques nouvelles du côté du module photo de l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus,Là encore il s'agit d'une nouvelle rumeur publiée sur, par l'utilisateur, qui a déjà fait parler de lui en dévoilant des détails -non vérifiés pour le moment- sur l'objectif photo des prochains iPhone. De même, il prétend que les modèles non Pro aurait un capteur d'image CMOS plus petit que les modèles Pro.