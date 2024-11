Apple vient de racheter Pixelmator

"A new home for Pixelmator" a annoncé l'équipe sur son blog

Pixelmator : l’histoire d’un succès lituanien devenu global

Quelles conséquences pour les utilisateurs ?

Un renforcement de l’offre créative d’Apple

Ces outils, déjà bien intégrés à l’univers Apple, sont largement adoptés pour leur puissance, leur accessibilité et leur parfaite adaptation aux appareils de la marque. Annoncée dans un billet de blog par l’équipe Pixelmator , mais devrait rapidement ouvrir de nouvelles perspectives de développement au sein de l’écosystème Apple.Depuis sa création il y a 17 ans par les frères Saulius et Aidas Dailide, Pixelmator s’est fait un nom grâce à son interface intuitive et ses fonctionnalités d’édition avancées. Les applications Pixelmator ont su séduire une large communauté de créateurs et de photographes,, notamment lorsqu’ils se sont lancés dans l’IA avec le détourage automatique ou la. Fidèle au matériel et aux plateformes Apple depuis le début, Pixelmator voit dans cette acquisition un moyen de toucher une audience encore plus large, en intégrant ses technologies directement dans les outils natifs Apple.Pour le moment, aucune modification immédiate n’est prévue pour les applications Pixelmator, selon les déclarations conjointes d’Apple et de l’équipe Pixelmator. Toutefois, il n’est pas rare de voir Apple intégrer progressivement les fonctionnalités d’applications acquises dans ses propres logiciels., ou à Dark Sky, qui a inspiré des améliorations de l’app météo native. On pourrait donc voir certaines technologies Pixelmator débarquer dans Photos ou d’autres applications Apple, renforçant ainsi un peu plus l’écosystème pour la création photo et graphique.Cette acquisition s’inscrit aussi dans la stratégie d’Apple de consolider sa place dans le domaine des outils créatifs professionnels, aux côtés de Final Cut Pro et Logic Pro. En intégrant Pixelmator,qui enrichiront probablement ses services et applications, facilitant la création de contenu multimédia sur ses plateformes. Cette opération pourrait aussi stimuler l’intérêt pour les logiciels Apple dédiés à la photo, comme Photos. Il sera néanmoins intéressant de voir si cette acquisition ne va pas quelque peu crisper les relations entre Apple et Adobe.Utilisez-vous, ou avez-vous déjà utilisé Pixelmator ?