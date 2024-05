Le dernier Pixelmator joue avec les masques !

Bas les masques !

Vectorisation de masques

Pixelmator Pro est disponible sur le Mac App Store au prix de 59,99 euros, il est compatible avec tout Mac mais nécessite macOS 12.0 ou version ultérieure pour taquiner ses photos.

. Ainsi, il est possible d’ajouter facilement des masques en double-cliquant sur un calque ou une sélection. En complément, l'édition de masques est directement accessible grâce àOn pourra également. L'algorithme va ainsi détecter automatiquement un sujet et appliquer un masque sur le fond, préservant les détails fins comme les cheveux ou la fourrure. Ce nouvel outil se trouve dans le menu Masque en haut de la barre latérale des calques, ou bien dans le menu Format > Masque > Masquer l'arrière-plan.Enfin,. Il sera possible d'agir sur les calques d'image ou de vidéo, ou bien, en double-cliquant simplement dessus avec l'outil Organiser sélectionné. On pourra également utiliser de nouveaux masques vectoriels pour façonner rapidement des calques et créer facilement des dégradés.Partant de là,vers plusieurs formats de fichiers, notamment PDF, PSD, SVG, Adobe Illustrator, Illustrator EPS et Motion.Enfin, on pourra combiner plusieurs masques sur un seul calque, ajuster l'opacité, la douceur des bords et la transparence des masques à l'aide des nouveaux paramètres de masque en bas de l'écran, contrôler facilement la façon dont les masques apparaissent ensemble en les combinant, en les soustrayant ou en les croisant à l'aide des modes de fusion des masques.