Deux influenceuses se noient après avoir refusé des gilets de sauvetage pour réussir leurs selfies

Aline Tamara Moreira de Amorim, 37 ans, et Beatriz Tavares da Silva Faria, 27 ans, deux influenceuses brésiliennes, ont vu leur sortie en mer virer au drame. De retour d’une fête sur un yacht au large de São Paulo, elles ont embarqué sur un petit bateau pour rentrer, traversant la célèbre (et redoutable), connue pour ses eaux tumultueuses. Et ce, sans les gilets de sauvetage recommandés par le capitaine. La raison ?Le capitaine de l’embarcation n’a pas manqué de les prévenir – et a même insisté plusieurs fois :Mais Aline et Beatriz ont jugé que les gilets de sauvetage casseraient un peu l’ambiance festive et les empêcheraient de bronzer correctement sous le soleil brésilien. Le choix était clair : mieux valait risquer la noyade que de passer pour des touristes précautionneuses.Une grosse vague a frappé le bateau, le retournant en une fraction de seconde. Tous les passagers ont été précipités dans l’eau, mais tout le monde n’a pas eu la même chance. Vanessa Audrey da Silva, une autre passagère, un peu moins préoccupée par son bronzage, portait un gilet de sauvetage etPour Aline et Beatriz, sans gilets, le destin fut bien moins clément. Les secours ont retrouvé le corps de Beatriz en mer, tandis que celui d’Aline a été découvert sur la plage d’Itaquitanduva une semaine plus tard.Cet incident tragique aurait-il pu être évité ? Peut-être bien. La police brésilienne a ouvert une enquête pour déterminer si cette sortie mouvementée relève de l’imprudence des victimes ou s’il y a aussi un manque de précautions de la part de l’organisation.Quelque chose me dit que les commentaires ne seront pas très indulgents.