TikTok assigné en justice par sept familles

Algos Victima

Un collectif qui alerte sur les dangers de TikTok pour les adolescents

Les cas dramatiques de jeunes en difficulté

Maître Laure Boutron-Marmion sur France Info

TikTok face à des accusations de négligence

Les sept familles, réunies en collectif, dénoncent la propagation sur TikTok de contenus troublants et nocifs pour les jeunes. Ces vidéos, que les adolescents découvrent en naviguant sur l’application, abordent des sujets tels que la dépression, l’automutilation ou le suicide.en recommandant de manière répétitive des contenus de plus en plus perturbants aux jeunes utilisateurs, notamment lorsque ceux-ci montrent déjà des signes de mal-être.Parmi les adolescents concernés par cette plainte, deux se sont donné la mort à l’âge de 15 ans, tandis que plusieurs autres ont tenté de mettre fin à leurs jours ou ont développé des troubles de l’alimentation.en proposant constamment des contenus liés à leurs préoccupations ou à leur état émotionnel fragile. Cette exposition constante aurait contribué à dégrader davantage leur santé mentale et physique, poussant certains adolescents à des comportements dangereux ou au suicide.TikTok, plateforme aux 1,2 milliard d’utilisateurs dans le monde, affirme dans sa charte s’engager pour un environnement. Cependant, cela ne suffit pas, et les familles accusent le réseau social d’avoir échoué à mettre en place une modération efficace pour bloquer les contenus inadaptés aux mineurs.sur le caractère potentiellement addictif de son algorithme.Avec cette action en justice, le collectif Algos Victima espère obtenir une reconnaissance de la responsabilité de TikTok dans la détérioration de la santé de ces jeunes.pour empêcher que de tels drames ne se reproduisent. Quel regard portez-vous sur cette plainte, et que pensez-vous de la responsabilité des réseaux sociaux dans la santé mentale des plus jeunes ?