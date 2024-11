Pas de crise de l'emploi pour Apple en 2024

UNE MASSE SALARIALE STABLE

Par comparaison sur les sept dernières années, Apple est donc au même niveau qu'en 2022, en légère croissance après une petite baisse en 2023 :



• 2024 : 164 000

• 2023 : 161 000

• 2022 : 164 000

• 2021 : 154 000

• 2020 : 147 000

• 2019 : 137 000

• 2018 : 132 000

LES VAGUES DE LICENCIEMENTS DE 2024

Dans un document déposé à la, enpar rapport à l’année dernière. Ces chiffres comprennent tous les employés de l’entreprise, aussi bien les ingénieurs software, les postes de bureaux ou les employés de magasins., dont un projet de 120 licenciements sur San Diego (fermeture d'un bureau d'exploitation de données de Siri).a entrainé une réorganisation (et 600 licenciements). Précédemment, Apple a aussi supprimé environ 100 emplois dans ses équipes Apple Books et Apple News, et un nombre non communiqué d’employés après l’abandon des microLED pour l’Apple Watch.Face aux plans de licenciements massifs, Apple fait office d’enfant sage. La firme a en effet répété -Tim Cook- qu'elle ne procéderait à des ruptures de contrats qu' en dernier recours De leur côté, Google et Microsoft ont licencié des dizaines de milliers d'employés au cours des deux dernières années. En janvier,dévoilait un plan pour se séparer de 2 500 employés (9% des effectifs). En février déjà,, annonçait devoir se séparer de 10% de ses effectifs à travers le monde d’ici un an, soit environ 500 personnes sur les 5 300 employés qu'elle compte.A cela, s'ajoutent(31% soit 350 personnes),(1% soit 700 personnes),(1 900 personnes),(9% soit 1 000 personnes),(les données chiffrées ne sont pas officielles mais 1 000 personnes sont évoquées),(60 personnes),(11% soit 530 personnes),(30 personnes),(100 personnes),(60 personnes),(35% soit 500 personnes).