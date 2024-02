Une nouvelle vague de licenciements dans la tech !

Image de Freepik

La tech en crise sociale !

Les licenciements dans le secteur technologique pourraient se produire en partie parce que les entreprises modifient leurs priorités, car nombre d’entre elles se sont tournées vers l’IA générative

Et chez Apple ?

effort de rationalisation

Pour ce début d'année 2024, il semble que. La dernière en date, Snap, prévoit, soit environ 500 personnes sur les 5 300 employés qu'elle compte.Un tout petit peu plus tôt,. En janvier,(9% des effectifs) A cela, s'ajoutent(31% soit 350 personnes),(1% soit 700 personnes),(1 900 personnes),(9% soit 1 000 personnes),(les données chiffrées ne sont pas officielles mais 1 000 personnes sont évoquées),(60 personnes),(11% soit 530 personnes),(30 personnes),(100 personnes),(60 personnes),(35% soit 500 personnes), etc.Globalement, les licenciements au cours de ladu secteur technologique américain, selon un décompte de, et, depuis le début de l’année 2024, au moins 18 873 travailleurs.Selon les analystes,, lors des grandes vagues réalisées par de grandes entreprises technologiques comme Google et Meta, même si les ordres de grandeur sont moindres actuellement :En interne, la firme aurait tout de même présenté quelques suppressions d'emplois comme un. Elle s'était contentée de faire des coupes budgétaires ou de ne pas remplacer certains postes de salariés partis volontairement (retraite, démission...). Plus récemment, elle aurait également prévu de modifier les modes de versement des primes , en conservant le même montant annuel.Pour rappel, le 14 novembre dernier, Tim Cook avait confirmé que Cupertino allait suivreet les limiter à certains secteurs -évoquant des investissements à long terme et une politique de l’emploi dans la durée.Le gel de l'embauche a permis d'éviter les licenciements généralisés que d'autres entreprises technologiques ont annoncés ces derniers mois. Enfin, il y a quelques semaines et dans le même ordre d'idées (même si la comparaison n’est pas équivalente), Tim Cook avait demandé et obtenu