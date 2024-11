Est-ce qu’on a là le nouveau nom de ChatGPT ?

J'aurais préféré Miaou.com mais quelque chose me dit que ça passait moins à l'international

Un domaine prisé depuis près de 30 ans

OpenAI : une stratégie de visibilité renforcée

Un investissement significatif mais symbolique

Chat.com a une histoire marquante dans le secteur des domaines internet. Créé en 1996, il a récemment été acquis par Dharmesh Shah, cofondateur de HubSpot, pour 15,5 millions de dollars, ce qui en a fait l’une des transactions de domaines les plus importantes. Shah, qui percevait le potentiel des interfaces de conversation, avait brièvement utilisé le domaine pour publier du contenu autour de ce sujet.En anglais,veut direpour rappel, rien à voir avec le félin qui illustre cet article, hélas.L’acquisition de Chat.com par OpenAI n’entraînera pas nécessairement un rebranding de ChatGPT ; le domaine sert pour le moment simplement de redirection.Sam Altman, PDG d’OpenAI, a d’ailleurs officialisé l’achat sur le réseau social X en postant simplement l’URL du domaine. Cette simplicité pourrait attirer un public plus large vers l’outil de conversation IA en rendant son accès plus intuitif.En effet, le nomn’est pas forcément facile à comprendre pour tout le monde, et certaines personnes, moins familières avec ces technologies, peuvent avoir du mal à le retenir. On peut donc imaginer que si le domaine Chat.com venait à être largement adopté, une simplification du service sous le nom depourrait un jour être envisagée.OpenAI, qui a récemment levé 6,6 milliards de dollars pour soutenir son développement, ajoute ici un actif à forte valeur symbolique. En s’appropriant ce domaine, l’entreprise investit non seulement dans la visibilité, mais confirme aussi ses ambitions de devenir un acteur majeur de l’IA.Et du coup, une petite question, en toute honnêteté et sans chercher sur internet : savez-vous ce que signifie lede ChatGPT ?