Elwood Edwards, la voix légendaire de You’ve Got Mail d’AOL, s’éteint à 74 ans

You’ve Got Mail

Elwood Edwards

Un parcours atypique, de la radio à la télévision

Welcome!

File’s done

Le film You've Got Mail

Un impact durable dans la culture populaire

You’ve Got Mail

Un héritage derrière les caméras

Ce message, devenu emblématique, a marqué toute une génération d’utilisateurs découvrant pour la première fois le courrier électronique. Edwards avait enregistré cette alerte dans son salon en 1989, à l’aide d’un simple magnétophone, et avait été rémunéré 200 dollars pour ce travailNé le 6 novembre 1949 à Glen Burnie, dans le Maryland, Elwood Edwards a débuté sa carrière de voix-off en travaillant dans une station de radio locale en Caroline du Nord pendant son adolescence. Passionné par les médias, il a rapidement évolué vers des rôles à la télévision, en particulier à la station WCTI où il a brièvement animé la météo. Au fil des années, il a continué à diversifier ses expériences en travaillant tant en radio qu’à la télévision, mais aussi en tant que voix pour diverses publicités locales. C’est en 1989, alors que sa femme Karen travaillait chez Quantum Computer Services (futur AOL), qu’Edwards a été recommandé pour enregistrer, incluantetLe succès d’ AOL dans les années 90 porta la voix d’Elwood Edwards à une renommée improbable. Des millions d’Américains (et pas seulement) entendaient quotidiennement ses alertes, et sa phrase cultedevint un, inspirant même un film en 1998 avec Tom Hanks et Meg Ryan. Bien que rarement reconnu en personne, Edwards a fait quelques apparitions publiques, notamment dans un épisode des Simpsons et dans une publicité pour Shopify. Il s’est également prêté au jeu sur le plateau de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en 2015, en récitant ses phrases emblématiques sous les acclamations du public.Après une carrière bien remplie dans les médias, Elwood Edwards a travaillé pendant quatorze ans à la station WKYC de Cleveland en tant qu’opérateur de caméra, spécialiste en graphisme et véritable touche-à-tout. Jusqu’à sa retraite en 2016, il a continué à apporter sa contributionavec ses collègues. Bref, vous avez compris, une légende du Web s’est éteinte.